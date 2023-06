Martiri di Niccioleta Commozione e ricordo

MASSA MARITTIMA

Celebrato ieri l’eccidio di Niccioleta: 79 anni fa vennero infatti trucidati i primi sei minatori mentre gli altri furono uccisi, successivamente, a Castelnuovo. E nel ricordo delle vittime erano stati organizzati più appuntamenti, non ultimo quello programmato ieri pomeriggio con il presidente della Regione Eugenio Giani, che non è poi potuto essere a Niccioleta per il perdurare dei lavori del Consiglio regionale. Giani avrebbe dovuto presentare il volume : "Vite che furono la tua". Una raccolta di testimonianze crude e vere, quelle delle vedove, dei figli, delle sorelle dei martiri raccolte durante i processi che sono stati celebrati per condannare i colpevoli. La stampa di un volume andata in porto grazie a Giani, come è stato sottolineato da Nadia Pagni. La minaccia di pioggia ha costretto gli organizzatori , in testa Ivan Terrosi, a modificare il programma e così la lettura di alcune pagine di libri scritti per quei drammatici giorni è stata effettuata sotto il tendone della pista del paese. Lettura a quattro voci con protagonisti Franco Fedeli, Annamaria Fidanzi, Romina Zago e Antonietta Atticciati, con il pubblico raccolto ad ascoltare in assoluto silenzio. Fra i presenti, Mario Fatarella, uno dei minatori che scampò alla morte perché deportato in Germania. La cerimonia è proseguita proprio nel luogo ove furono fucilati i primi martiri e sono stati scanditi i nomi dei minatori trucidati. Poi trasferimento al Centro di Documentazione dove ha preso la parola il Sindaco Marcello Giuntini che ha ringraziato coloro che danno vita a queste iniziative per non dimenticare questa terribile pagina della storia locale. Da parte di Nadia Pagni sono arrivate le note storiche di questo volume stampato a cura della Regione.

"Un volume – ha detto – che parla di donne composte e dignitose che sono andate nelle aule dei tribunali per riferire le parole dei loro mariti". Gianluca Fulvetti , prima che un violento acquazzone interrompesse il suo intervento, proseguito al Centro di Documentazione, si è soffermato sulle stragi tedesche in Italia fra il 1943 ed 1945. La signora Tesiana Teglielli, vedova di Nedo Bianchi ha consegnato all’Isgrec, la raccolta di documenti , effettuata da suo marito, che sono alla base del libro . Oggi le cerimonie continueranno a Castelnuovo Val di Cecina, luogo della seconda strage.

Roberto Pieralli