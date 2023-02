Martedì Grasso Una festa per i bambini

Dopo un lungo weekend di eventi di piazza, party mascherati e feste private, tutti accomunati dalla volontà di festeggiare Carnevale, oggi, anche sul Monte Amiata, è l’ultima occasione per festeggiare in maschera.

In occasione del Martedì Grasso, l’ultimo giorno di Carnevale si festeggia anche nei paesi a valle dove sono in programma eventi rivolti ai più piccoli.

In tal senso il Comune di Castel del Piano, guidato dal sindaco Michele Bartalini, ha dato la possibilità di organizzare in sala consiliare la "Festa di Carnevale in maschera". Il luogo della festa è centrale, a due passi da piazza Garibaldi, per i genitori è facilmente raggiungibile anche in auto e l’appuntamento è a partire dalle 16.30. Per i bambini che parteciperanno all’evento è prevista una merenda e anche dei giochi. L’evento è organizzato anche grazie al patrocinio del Comune amiatino.