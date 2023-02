Marras: "Scelta da ripensare"

Stop alla cessione crediti superbonus, per Leonardo Marras è un "danno enorme per piccole imprese e famiglie". L’assessore regionale alle Attività produttive chiede che i consiglieri di centrodestra aiutino a far cambiare idea al Governo. "Chiediamo di rivedere la situazione e adottare strumenti per consentire a Regioni ed Enti locali di acquistare i crediti fiscali – dice Marras –. Con questa decisione il Governo rischia di mettere sul lastrico piccole imprese e famiglie italiane. Insieme ad altre Regioni avevamo chiesto linee guida che consentissero, con adeguate garanzie, di sbloccare la situazione e aiutare imprese e privati che si trovano in una situazione difficile e dalle possibili pesanti ripercussioni, economiche e sociali. Oggi invece tutto è bloccato".