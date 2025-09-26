Marras: "Programma valido. Deve andare avanti"

Tutti contro uno. Per sapere cosa accadrà tra qualche settimana. Domande, quelle a cui si è sottoposto Leonardo Marras, candidato del Partito Democratico alle prossima elezioni regionali, assessore uscente che 2020 fu il più votato (18mila preferenze) in Toscana. La cornice è stata una sala Eden, luogo storico di incontro dei grossetani sulle Mura, che ha ospitato una platea folta. Marras si è sottoposto ad una serie di domande fatte dai giornalisti locali: Luca Mantiglioni (La Nazione), Daniele Reali (Il Giunco), Guido Fiorini (Maremma Oggi), Francesca Ferri (Il Tirreno) e Enrico Pizzi (Tv9). A presentare la serata Alfredo Faetti, direttore di Tv9. "Se deve andare male vada sempre così – ha esordito Marras guardando la platea –. Sono qui per trasparenza nei confronti di tutti e per riconoscenza al mio partito, il Pd, che mi ha chiesto di candidarmi per la terza volta. Un fatto assolutamente eccezionale e un segno importante per me e per la terra che rappresento".

"Il nostro programma deve andare avanti – ha detto Marras –. Ma da qualche anno Firenze è meno lontana. Io di nuovo assessore all’economia? Se Giani vuole, posso anche cambiare". Sulla sanità è chiaro. "La Regione Toscana ogni anno stanzia 500 milioni di euro per mantenere la qualità attuale dei servizi erogati, che è la seconda in Italia dopo il Veneto. E’ una scelta per far fronte ai tagli del Governo. Nessuno lo può negare. E continueremo a farlo cercando di migliorare il sistema con gli ospedali diffusi". Sulla Tirrenica, la strada che è ancora una chimera, si scuote: "E’ giusto che i cittadini siano indignati, ma con il ministro Delrio erano state decise delle cose, come l’adeguamento del tracciato attuale senza pedaggio che adesso Salvini ha buttato via, decidendo di non finanziare l’opera. La Regione c’è e ci sarà". Sul campo largo con i 5 Stelle è sicuro: "Dieci anni fa battagliavamo in aula – ricorda – adesso le nostre leggi vengono approvate con i 5 Stelle. Questa è la politica: avvicinamento, confronto e programmi condivisi".

Non poteva mancare la domanda su Grosseto: "Spero che la città e la provincia rispondano bene – ha proseguito – Giani si merita la riconferma. Il centrodestra in città sta utilizzando queste elezioni per fare le primarie interne. Si stanno contando". Chiusura su rinnovabili e Parco della Maremma: "Il nostro paesaggio non si tocca. Ma non possiamo dire sempre di no. La Regione valuta i progetti e poi dà un parere. E’ quello che continueremo a fare con eolico e agrivoltaico. Il Parco della Maremma allargato? Sono d’accordo. Grosseto ha una grande opportunità di diventare una città con un parco naturale alle sue porte". Il gran finale spetta a Eugenio Giani, arrivato a chiudere il confronto: "Marras per me è stato sempre un punto di riferimento – ha detto –. Governa con forza e competenza. E lo fare ancora. La priorità? La sanità".

E poi, l’anticipazione: per Marras un posto in giunta è pronto.

Matteo Alfieri