Marras inaugura l’Ufficio di prossimità

In Toscana sono attivi 15 Uffici di prossimità, l’ultimo è stato inaugurato ieri ad Arcidosso. Il Progetto degli Uffici di prossimità è stato proposto dal Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, da tempo, vi ha aderito con funzioni di coordinamento in collaborazione con gli Enti locali ed i Tribunali. In un Ufficio di prossimità si possono inoltrare le pratiche per la volontaria giurisdizione, come ad esempio l’amministrazione di sostegno, avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica, richiedere l’autorizzazione a un giudice tutelare, richiedere l’autorizzazione al rilascio di un documento valido per l’espatrio o la nomina di un curatore speciale, avere supporto per la predisposizione di atti, depositare atti telematici agli uffici giudiziari e ricevere le comunicazioni di cancelleria. Gli Uffici di prossimità offrono un servizio di orientamento e consulenza gratuita per le pratiche della volontaria giurisdizione che non richiedono necessariamente il supporto di un legale. In altri termini l’ufficio di Prossimità equivale alla Cancelleria di un Tribunale, ma è molto più vicino a casa. Presente all’inaugurazione l’assessore regionale all’Economia e al Turismo, Leonardo Marras (nella foto). "Si tratta di un progetto che avvicina i servizi legati alla giustizia ai cittadini, direttamente sul loro territorio - ha commentato Marras - rendendo più semplici e veloci le pratiche da sbrigare laddove non è necessario il supporto di un legale, liberando al tempo stesso i Tribunali da un certo numero di richieste da dover gestire". Una serie di servizi in più sul territorio che aiutano a contrastare lo spopolamento. "Ci tengo a ringraziare l’assessore Ciuoffo che ha seguito fin dall’inizio questo progetto", ha concluso Marras.