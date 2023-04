Marraccini, il recupero dell’ex cinema nel dibattito su Tv9

Oggi alle 21.15 su TV9, nella rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi, si parlerà dell’importanza che il recupero dell’ex cinema Marracini potrà avere per l’intero centro strorico cittadino. In studio ci saranno Massimiliano Di Rosa, presidente della Rete Concreto e l’ingegner Emanuele Manusia che presenteranno il lavoro sulla facciata, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente di Ascom Confcommercio Giulio Gennari. Insomma non mancheranno certo spunti di interesse vista l’attualità dell’argomento.