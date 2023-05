‘Marraccini’ e ‘Garibaldi’ "Sul cinema aspettiamo le chiavi Sul palazzo c’è una gara in corso"

di Steven Santamaria

Non si tratta di una vera e propria rivoluzione, ma quasi. Sono, infatti, diversi i lavori pubblici, in via di definizione, che porteranno un nuovo restyling al capoluogo maremmano. Dal Cinema Marraccini, per passare poi al "Central Park", fino ad arrivare ai cambiamenti di via Senese, l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, ha fatto il punto della situazione delle prossime novità in arrivo. "Per questo 2023 – dice l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – cercheremo di rispettare e portare a termine tutto il programma di interventi, che comprende anche alcuni progetti già avviati, fra cui il cinema Marraccini e l’ex Garibaldi. Ci teniamo che vengano portati a compimento il prima possibile perché sono due palazzi storici molto importanti per questa città. Poi speriamo di poter iniziare, entro l’estate, il progetto del Ciclodromo di via Quarzo sulla Castiglionese. Infine ci sono altri discorsi già ben avviati che porteremo a compimento molto presto. Questi sono tutti lavori programmati dal Pnrr e non solo".

"Per quanto riguarda il cinema Marraccini – continua l’assessore – ancora non ci hanno dato le chiavi, ma contiamo di averle a breve. Stiamo, nel frattempo, già lavorando per rifunzionalizzare, sin da subito, la parte dell’ingresso dell’ex cinema, che verrà destinata agli uffici per il turismo e il Comune. A breve, inoltre, inizieremo la progettazione partecipata, grazie ad un finanziamento che ci è stato fatto, proprio per fare questo tipo di servizio. Abbiamo già in mente più o meno come usare questa struttura, e vorremmo utilizzarla a livello culturale, rispettando la memoria e l’immagine del cinema". Tra le strutture da riqualificare anche l’ex palazzo Garibaldi: "C’è una gara per l’affidamento dei lavori – continua –. Sono in corso delle valutazioni dei vari candidati e presto verrà selezionata, da una commissione, la ditta migliore, che porterà a compimento tutti i lavori del palazzo. I lavori potrebbero iniziare già tra qualche mese". Sono poi previsti degli interventi nel centro storico. "Per quanto riguarda quest’area – continua – sono previsti dei lavori di rifacimento della pavimentazione nelle vie limitrofe a piazza della Palma, che necessitano di essere sistemate al più presto. Poi stiamo provvedendo, via via, a fare varie manutenzioni sempre per quanto riguarda la pavimentazione nelle altre zone del centro per capire dove intervenire prossimamente. Ci stiamo lavorando".