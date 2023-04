"Marina è in sofferenza palese Molte strade ormai al collasso"

"Alle elezioni del 2016 il sindaco Vivarelli Colonna aveva dichiarato che avrebbe cambiato Marina di Grosseto facendola diventare la Montecarlo della Maremma. Dopo sette anni la sofferenza è palese". Inizia così Davide Bartolini, consigliere comunale del Pd. "La gran parte della rete viaria stradale è oramai ridotta il collasso – aggiunge – vi sono strade impraticabili soprattutto nell’area nord. La Giunta aveva promesso nuovi investimenti per milioni di euro, ma in realtà le due delibere, prevedono solo il ripristino di via Grossetana per la metà della carreggiata per un importo di 297mila euro, (sull’altra metà interverrà Enel distribuzione dopo i lavori di elettrificazione) e di via Montecristo anche questa, solamente in un senso di marcia, verso l’uscita da Marina (sull’altra metà interverrà Geargas), con un investimento di 261mila euro e non 600 mila come tanto sbandierato via social da Vivarelli Colonna. Sono state ripristinate solo due strade in questi lunghi mesi invernali, via del Tombolo e via Montreal e quest’ultima non aveva la necessità di essere rifatta visto che era una delle poche vie in condizioni decorose".

Secondo Bartolini "l’assenza di pianificazione e i mancati investimenti su Marina di Grosseto hanno raggiunto il punto di non ritorno. I post del sindaco e della Giunta sui profili social con foto di rito per aver ripristinato qualche decina di metri di strada o per aver piantato qualche alberello, sono un insulto per tutti i residenti oltre che per i Grossetani che nella città balneare hanno investito. Nessuna azione seria – chiude Bartolini – nessuna visione d’insieme, nessun tavolo programmatico per operare in sinergia con le associazioni di categoria e le associazioni di volontariato presenti nella frazione, a fronte di tante progettualità sbandierate e mai partite".