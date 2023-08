A 65 anni coltiva marijuana in casa: arrestato

Grosseto, 18 agosto 2023 – I carabinieri di Rosignano Marittimo (Livorno) hanno arrestato un uomo di 65 anni con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato fermato per un controllo perché sorpreso alla guida con il telefonino. Dalla perquisizione dell'auto i militari hanno rinvenuto all'interno del vano portaoggetti circa 10 grammi di marijuana e un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri, di cui 8,5 di lama.

Una volta esteso gli accertamenti all'abitazione, in provincia di Grosseto, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 15 grammi di marijuana contenuta in più confezioni, tre piante di «cannabis indica» del peso complessivo di circa cinque chili di materiale per il confezionamento e circa 230 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sequestrato.

Il 65 enne si trova ai domiciliari presso la propria residenza. L'uomo è stato inoltre multato per utilizzo di telefono cellulare alla guida e mancata revisione dell'auto e denunciato per il possesso ingiustificato del coltello trovato nel mezzo.