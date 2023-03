"MareMMMa" che vini Grande evento degustazione a Spergolaia di Alberese

Appuntamento domani con la quarta edizione di "mareMMMa, la Natura del vino". L’evento, che presenta la più grande selezione di etichette di tutte le Doc e Docg della Maremma toscana - Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano - si svolgerà nella tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese. MareMMMa è un evento frutto della sinergia tra i Consorzi delle tre Denominazioni che rappresentano l’eccellenza enologica di un territorio peculiare perché incontaminato e con una reputazione in ascesa sui mercati nazionale e internazionali. Un modello di promozione di grande impatto informativo e formativo per i professionisti del settore - sommelier, ristoratori, enotecari, distributori - a cui l’iniziativa è rivolta e che fa dell’unione una forza trainante per il territorio. Oltre 300 le etichette in degustazione, in rappresentanza di un’ottantina di cantine, ognuna delle quali avrà un proprio banco di assaggio per favorire il contatto e la conoscenza diretta tra operatori e produttori. La partecipazione è riservata agli operatori, che potranno accedere all’area degustazione tramite invito in tre fasce orarie: dalle 10.30 alle 13.30; dalle 14.30 alle 17; dalle 17 alle 19.30. "Man mano che aumenta la conoscenza dei nostri vini, diventa sempre più importante fare eventi come ‘mareMMMa, la Natura del vino’. Solo spiegando direttamente caratteristiche e territorio insieme e guidando i professionisti durante le degustazioni possiamo far crescere in loro la consapevolezza della varietà e unicità della nostra enologia. Un approccio fondamentale per farne dei validi ambasciatori dei nostri vini – spiega Francesco Mazzei Presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana – per quanto riguarda la nostra Denominazionesi stanno sempre più affermando il Vermentino e il Ciliegiolo". "MareMMMa è oramai diventato uno degli eventi di riferimento per gli operatori del settore locale, e non solo. Il Morellino di Scansano è la denominaziona storica della Maremma – dice Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio di Tutela – che arriva a questo appuntamento forte di una costante crescita qualitativa che ha consolidato il suo posizionamento sia sul mercato della grande distribuzione che nella ristorazione". "Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi per la Doc Montecucco – chiude Giovan Battista Basile alla guida del Consorzio di Tutela – La straordinaria crescita di imbottigliato che abbiamo registrato (+35% sul 2021) conferma che il consumatore internazionale va sempre più alla ricerca di prodotti di nicchia e sostenibili".