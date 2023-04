"Maremma Novecento" Prima uscita

Prende il via questo fine settimana la seconda edizione di "Maremma Novecento", un ciclo di quattro appuntamenti alla scoperta della storia mineraria del territorio delle Colline Metallifere, promossi dal Comune di Massa Marittima con la collaborazione della cooperativa Zoe e di Isgrec. L’intento è quello di mettere in contatto il mondo della ricerca con i soggetti preposti alla valorizzazione del territorio e con l’associazionismo locale, per stimolare il dibattito e approfondire le singole tematiche. Si comincia oggi alle 16, alla biblioteca Gaetano Badii con l’incontro dal titolo "Parlare di paesaggi minerari oggi: memoria e nuovi percorsi condivisi di ricerca", nel corso del quale sarà presentato nuovamente il volume "Niccioleta, fotografie e memorie di una comunità mineraria" di Riccardo Zipoli, fotografo, artista, professore emerito di Lingua e Letteratura persiana dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il volume edito dalla biblioteca comunale Badii è stato presentato in anteprima lo scorso 17 dicembre a Niccioleta.