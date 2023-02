Maremma e malaria, c’è sempre da imparare

di Steven Santamaria

La crisi planetaria causata dalla diffusione del Covid non è stata ancora superata. Questo gravissimo evento, preceduto da altri casi simili, ha generato una serie di fenomeni sociali, economici, giuridici e culturali ancora da analizzare dettagliatamente per cercare di dare una risposta preventiva per il futuro. La natura riserva ancora un’enorme varietà di agenti e mutazioni capaci di turbare profondamente lo status di apparente floridità sanitaria collettiva. La scienza si è trovata impreparata nell’affrontare questa crisi sanitaria. È necessario, quindi, riesaminare il profilo sanitario della nostra storia sociale per mettere in evidenza le fragilità umane e i rimedi per affrontare ciò che in generale può contribuire alla salubrità dell’ambiente. Serve una ricognizione sugli eventi patologici collettivi che i medici e gli scienziati hanno nel tempo identificato, studiato, combattuto, curato e possibilmente guarito o risolto. È interessante, inoltre, verificare lo stato delle cose relativamente ai morbi che hanno maggiormente coinvolto la comunità sociale in Italia considerando che le malattie ed i contagi non riconoscono confini così come i medicamenti, i vaccini, i farmaci ed ogni altra terapia comprese quelle chirurgiche.

La malaria, ad esempio, è stata molto dannosa nella storia della Maremma. Ha portato molte conseguenze negative, rallentando notevolmente l’evoluzione e la modernizzazione dello Stato unitario. La Fondazione Polo Universitario Grossetano, che ha già manifestato la sua sensibilità su questo argomento e adesso, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Sud-Est e l’associazione Rotariana "Carlo Berliri Zoppi". adesso propone una serie di incontri, in chiave divulgativa, con esperti e studiosi della materia. A tale ciclo di incontri si affiancheranno sessioni di laboratorio nel Centro della Scienza e della tecnica destinate agli studenti di ogni ordine e grado ed ai cittadini che ne manifestino l’interesse.

Sarà quindi un excursus storico basato su questo agente patogeno. Il primo incontro sarà venerdì alle 16 e riguarderà la Fondazione e le discipline orientate allo studio del territorio maremmano. Gli incontri successivi sono previsti per il 10 marzo, il 24 marzo, il 14 aprile, il 28 aprile, il 12 maggio, il 26 maggio e l’8 giugno, tutti alle 17. Tutti questi appuntamenti riguarderanno la storia e l’evoluzione del ciclo malarico in Maremma fino al processo di bonifica. Si tratta di un’iniziativa importante per sensibilizzare la gente su una questione che non va assolutamente dimenticata.