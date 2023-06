"Maremma d’aMare" Ecco la nuova guida

In questi giorni, puntuale come l’arrivo dell’estate, è in distribuzione sul territorio della Maremma, la nuova guida turistica gratuita "Maremma d’aMare". Nata nel 2012, grazie ad un’idea dell’Agenzia "Primo Piano" di Follonica, da allora è diventata punto di rifermento per turisti e cittadini, che sfogliando la pubblicazione vengono condotti alla scoperta del territorio e delle tante eccellenze che lo caratterizzano. Maremma d’aMare, realizzata in elegante carta patinata, descrive questo magnifico angolo di Toscana in modo dettagliato, con delle bellissime ed inedite immagini a colori, di tanti luoghi "incantati" da visitare. Abbinata alla pubblicazione è presente la "FolloniCard Maremma" (anch’essa gratuita), una tessera che permette di visitare Parchi, Musei ed attrazioni, fare shopping nei negozi, cenare nei ristoranti della zona, il tutto a prezzo scontato. Uno strumento moderno che permette di scoprire la Maremma risparmiando.