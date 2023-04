Marco Papalini candidato sindaco

Ufficializzato il candidato sindaco della lista "Futura". È Marco Papalini, classe 1984, e come lui stesso si definisce è "un imprenditore prestato alla politica".

Domani saranno ufficializzati anche i nomi dei candidati della lista.

"Si tratta di una civica – dice Papalini –. La mia squadra è composta da un mix tra persone con esperienze alle spalle e giovani, questo perchè non vogliamo perdere per strada le esperienze che abbiamo maturato sul territorio".

Per Papalini si tratta della prima esperienza in politica. "Futura è una lista di area moderata – prosegue il candidato sindaco – non si connota politicamente, siamo civici".

Dopo aver presentato la candidatura partirà il tour elettorale che porterà Papalini e la sua squadra in giro per il territorio con l’obiettivo di confrontarsi con le diverse realtà e rappresentanze.