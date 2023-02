Marco Malvaldi ospite del Rotary

Lo scrittore Marco Malvaldi, toscano doc, è stato ospite del Rotary Club Orbetello Costa d’Argento, presieduto da Massimo Ussia, in un noto locale di Albinia. Durante la serata il famoso scrittore ha intrattenuto soci e ospiti, ripercorrendo la storia della sua carriera che sostanzialmente è nata "per noia", anzi "per combattere la noia". Lo scrittore ha raccontato infatti che i colleghi del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa dove era assegnista di ricerca, durante una riunione, alla quale lui era l’unico assente, lo scelsero per redigere i verbali degli incontri. Nello svolgere i resoconti Malvaldi, piano piano fantasticava nelle scrittura creando personaggi e rendendo la stesura appassionante ed accattivante, tanto da cominciare ad interrogarsi sul perché essendo solo 13 i colleghi, le sue mail, contenente i verbali, venivano letti da un numero di persone molto più copioso… Parecchie le domande poste durante l’incontro ed altrettante puntuali le risposte, che hanno appassionato e catturato l’attenzione dell’uditorio. Nel corso della serata si è registrato anche l’ingresso al Rotary Club di Orbetello Costa d’Argento di una nuova socia, Anna Lisa Brugi, in attività nella Asl Toscana sud-est, che è stata "spillata" dal presidente, Massimo Ussia.