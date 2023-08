Mara Righetti a Follonica: "La città è nel degrado, solo il mare attira i turisti"

"Follonica, una città nel completo degrado: buche, sporcizia, sterpi in diversi spazi della cittadina". Inizia così Mara Righetti, follonichese e responsabile delle Colonie feline. "Ci sono i villeggianti che lamentano il quasi totale disinteresse per la Perla del Golfo, che appare tralasciata, mal curata da chi ne è responsabile e non ascolta le lamentele delle persone – aggiunge Mara Righetti –. Sterpi e rovi negli spazi adibiti allo sgambamento dell’aria riservata ai cani e in molte colonie feline.

Un degrado che salta agli occhi di tutti ormai da troppi mesi". "Solo il mare attira i turisti – aggiunge – ci dispiace molto dover sentire che molte persone non torneranno più. Le lamentele sono tante, ma il Comune sembra assente e noi non possiamo che sperare in un avvenire cittadino migliore. Un avvenire – dice Mara Righetti – che ci faccia veramente inorgoglire di fronte ai molti villeggianti che da anni tornano in vacanza nella vera Perla del nostro amatissimo Golfo".