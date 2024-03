Mappatura dei nei e visite dermatologiche. Tre giorni a disposizione

Tre appuntamenti dedicati alla prevenzione dermatologica rivolti ai cittadini di Monterotondo e organizzati dal Comune e dall’associazione "La farfalla" in collaborazione del Coeso. Prenderà il via domani, e per tre sabati consecutivi, l’iniziativa che vedrà gli esperti de "La Farfalla" a disposizione di chi vorrà sottoporsi a controlli dermatologici e mappatura dei nei. Domani, sabato 9 e sabato 16 marzo, dalle 9 alle 16, in via Matteotti, si potranno effettuare i controlli nel Camper della salute, messo a disposizione dal Coeso.