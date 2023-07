Mappa interattiva raggiungibile dal Web E ci sarà anche una nuova cartellonistica

E per racchiudere in un’immagine semplice e immediata il progetto di comunicazione "Grosseto naturalmente culturale" è stata creata una mappa interattiva raggiungibile sul web: dal portale www.grossetonaturalmenteculturale.it si raggiunge una piantina stilizzata di Grosseto dove ogni soggetto è rappresentato con un’illustrazione originale; scorrendo sulla mappa e cliccando sull’immagine rappresentata si raggiungono i singoli canali di comunicazione del soggetto. Inoltre, sarà predisposta una nuova cartellonistica in grado di guidare i cittadini residenti e i visitatori in questo percorso di scoperta e valorizzazione.