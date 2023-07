Manutenzione Quasi 500 interventi

Da settembre 2022 a giugno 2023 la Provincia di Grosseto ha effettuato 469 interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole superiori del territorio provinciale. Dalla cura del verde, ai lavori idraulici ed elettrici, dalla sistemazione di porte e finestre ai piccoli lavori edili. "Accanto ai grandi progetti che sono stati finanziati con il Pnrr – spiega Cecilia Buggiani (nella foto), consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica – la Provincia di Grosseto ogni anno interviene sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici dei 35 istituti superiori del territorio provinciale su cui ha competenza". "L’edilizia scolastica è per noi una priorità assoluta, – dichiara Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – sin dall’insediamento ci siamo attivati per partecipare con i progetti ai bandi del Pnrr con risultati importanti: sono stati affidati i lavori di sette progetti su cui abbiamo ricevuto il finanziamento: 1milione di euro per l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi al Fossombroni e 341mila euro per la manutenzione della copertura; 1milioni e 600mila euro per l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi al Rosmini di Grosseto; 731mila euro per la manutenzione della palestra del Liceo Pietro Aldi, alla Cittadella dello Studente; 2milioni e 900mila euro per realizzare la nuova palestra del Rosmini, alla Cittadella dello studente di Grosseto; 965mila euro per la palestra dello Zuccarelli a Pitigliano; e il primo lotto di lavori per adeguamento alla norma antincendio a Orbetello per 250mila euro di cui 140mila finanziati dal Pnrr e la restante parte dalla Provincia"