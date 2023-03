Manutenzione dell’Acquedotto in via Sforza

A Grosseto manutenzione dell’Acquedotto in via Sforza. I lavori di AdF, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture, sono in programma venerdì dalle 8 alle 18 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Einaudi, via Quintino Sella, via Andrea Del Sarto, via Labriola, via Giovanni Merloni, via Sforza, via Pio Viazzi, via Giuseppe Toniolo, via Filippo Turati e probabili vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 18 del giorno stesso.