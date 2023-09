Manutenzione a Poggio Vedette

Manutenzione sulla rete idrica che alimenta i serbatoi di Poggio Vedette nel comune di Massa Marittima e di Cugnano. I lavori di AdF sono in programma martedì prossimo a partire dalle 7 e potranno determinare riduzioni delle pressioni ed eventuali sospensioni temporanee dell’erogazione di acqua, in relazione alla capacità di compenso dei singoli serbatoi e al fabbisogno idrico di quello specifico giorno, nel comune di Massa Marittima. Poiché la capacità di compenso dei serbatoi (e delle autoclavi delle singole utenze della zona) varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico - che si stima torni regolare in tutto il territorio intorno alle 22 – potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi fenomeni di intorbidimento.