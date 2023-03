Manufatto in riva al mare Deve essere demolito

L’ordine di demolizione e di rimozione è arrivato qualche giorno fa. L’ordinanza è stata firmata dal dirigente del Comune di Follonica. Al centro del mirino c’è un fabbricato, che si trova in viale Italia 327. "In base al Piano strutturale l’area ricade nel sistema della pianura, sub sistema arenili di Pratoranieri – si legge nell’ordinanza –. In base al regolamento urbanistico vigente, il fabbricato in oggetto è ubicato nel Capo IV Arenile, che ha una particolare salvaguardia ambientale, ovvero vincolo paesaggistico e ricade all’interno della linea doganale e nella fascia di rispetto del Codice della Navigazione". Il Comune aveva dato al proprietario la possibilità di risanare l’area rilasciando un permesso di "costruire per riqualificazione urbana da attuare tramite l’intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva con demolizione e ricostruzione senza incremento di volume e con stessa sagoma dell’attuale fabbricato residenziale" continua l’ordinanza. Ma, dopo il sopralluogo, è stato scoperto che c’erano diverse difformità. "Sul prospetto che affaccia su viale Italia è stato realizzato un manufatto per il contenimento degli impianti tecnologici non appoggiato al suolo – confermano dal Comune –. È stato creato un accesso laterale all’area in concessione posta di fronte al fabbricato. Tale accesso, posto sul lato nord dell’area, è costituito da quattro gradini in legno ancorati alle gabbionate di progetto. E’ stato anche realizzato un muretto in blocchi di tufo nella parte più bassa lungo il lato sud dell’opera di difesa. Di conseguenza l’accesso all’opera di difesa dal passaggio laterale al mare non risulta accessibile". Ma non solo: "Sono state messe a dimora delle essenze arboree conformate a siepe che di fatto impediscono l’accesso all’area tra il passaggio al mare e l’area in concessione. Le gabbionate risultano di diversa sagoma rispetto a quanto autorizzato". Motivi per cui il Comune ha ordinato al proprietario di "rimuovere le strutture abusive rispristinando i luoghi" entro "novanta giorni dalla data di notifica dell’atto". Il proprietario, entro 60 giorni, potrà proporre ricorso al Tar. Se non ci sarà la demolizione il Comune potrà fare una multa dai 2mila ai 20mila euro.