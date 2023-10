Manovre pavimento pelvico. Servizio al Misericordia

Operativo il nuovo ambulatorio dedicato alla rieducazione del pavimento pelvico, gestito dal personale ostetrico del Misericordia. Questo ambulatorio va a completare il percorso di prevenzione e trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico che riguarda le donne sia nel post parto, sia nel periodo della pre menopausa. La rieducazione del pavimento pelvico femminile è una branca della fisioterapia e dell’ostetricia che si occupa di riabilitare il pavimento pelvico, che è quel gruppo di muscoli che attraversano il fondo del bacino. In quest’area si trova un fondamentale piano muscolare che sostiene gli organi del piccolo bacino (vescica e utero), e che può essere allenato alla forza e alla resistenza. Le donne che necessitano di questo specifico intervento possono essere inserite nel percorso di cura a seguito della valutazione uro-ginecologica. Il servizio di rieducazione è attivo il lunedì dalle 14 alle 18 all’ospedale Misericordia di Grosseto, Area Ambulatoriale al piano zero (piano Piastra). Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0564 485133.