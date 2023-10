Mannoni in visita a Nomadelfia

Il questore di Grosseto Antonio Mannoni ha incontrato nei giorni scorsi alla comunità di Nomadelfia i bambini della scuola primaria, per illustrare il ruolo della Polizia e l’importanza della legalità per costruire una società migliore, a partire dai più giovani che sono senza dubbio il futuro di ogni società. Il questore è stato accolto con grande entusiasmo dai bambini ai quali, con parole semplici ed adeguate alla loro età ha spiegato i compiti della Polizia ed il lavoro che i poliziotti svolgono con grande sacrificio ogni giorno per garantire la tranquillità di tutti ed in difesa delle persone, di quelle più deboli e soprattutto dei bambini. Nell’occasione il Questore ha donato ai piccoli studenti il diario scolastico della Polizia, uno zainetto, un cappellino con il logo ed altri gadgets creati dalla Polizia per l’attività scolastica dei più piccoli.