Manifestazione della comunità ucraina a un anno dall’inizio della guerra

E’ trascorso un anno dal 24 febbraio 2022, quando la Russia invadeva l’Ucraina e scoppiava, nel cuore dell’Europa, un conflitto che sembrava impossibile. Un anno che ha segnato in maniera indelebile la storia recente del mondo, che ha provocato migliaia di morti, famiglie smembrate e miseria. Una tragedia che ha, però, saputo anche generare tanta solidarietà. Solo dalla città di Grosseto, grazie alla mobilitazione della Chiesa diocesana, sono partiti cinque tir – tra febbraio e marzo – che hanno raggiunto altrettante località ucraine, dove è stato possibile consegnare alla popolazione aiuti di ogni genere. Senza contare l’accoglienza fatta sul territorio. La comunità ucraina presente a Grosseto desidera ricordare questo tragico anniversario con una cerimonia semplice, di preghiera e silenzio, in piazza Duomo, domenica alle 16.30. In quella stessa piazza dove, proprio un anno fa, le donne ucraine si radunarono insieme a tanti grossetani sperando che la guerra potesse essere fermata, ma che dovette arrendersi alla realtà. "Scopo di questa nostra iniziativa – dice don Stepan Tkhoryk, giovane sacerdote di 27 anni – è prima di tutto dire grazie al popolo italiano per l’aiuto che ci ha dato sin dal primo istante". La cerimonia in piazza Duomo sarà preceduta dalla divina liturgia degli ucraini greco-cattolici nella chiesa della Misericordia. Al termine gli ucraini raggiungeranno a piedi piazza Duomo. Nei giorni scorsi tre sacerdoti della diocesi di Grosseto – don Paolo Gentili, don Ivano Rossi e don Marco Gentile – si sono recati in Ucraina, per partecipare all’ordinazione di un nuovo vescovo: Mykola (Nicola) Semenyshyn, consacrato ausiliare dell’Arcieparchia.