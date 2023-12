Manciano, una polveriera. Galli adesso contrattacca: "Non ho rapporti col Pd"

Una giunta nel caos, consiglieri che si accusano a vicenda, che leggono chat private, la comunicazione che latita e un sindaco che preferisce non parlare. Manciano vive questa vigilia natalizia in una situazione grottesca. Sul banco degli imputati ora è finito Marco Galli, ex sindaco del Pd, adesso assessore al bilancio nella Giunta Morini. L’accusa? Avere ancora rapporti con il Pd. Come l’ex vicesindaca Valeria Bruni, già defenestrata. "È quasi spassoso leggere ed ascoltare le dichiarazione del Pd di Manciano che scarica sulla maggioranza i suoi scivoloni – inizia Marco Galli –. Come ho già detto, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, io non ho rapporti politici con il Pd, è chiaro che restano delle amicizie che vanno aldilà dello schieramento politico ma non credo che per questo si possa dire che ‘tengo il piede in due staffe’ e chiedere le mie dimissioni. È ridicolo". Secondo Galli "sarebbe meglio che la minoranza guardasse in casa propria: chi ha divulgato quelle chat forse non è poi così attaccato al suo partito? Perché, visto che si ostinano a dire che abbiamo rapporti con il Pd provinciale, non parlano direttamente coni loro dirigenti? Non dialogano con i loro vertici? Il Pd di Manciano è slegato dalla rete provinciale?". Poi chiude: "Il Pd di Manciano sta perdendo credibilità e cerca di trascinare nel fango chi sta negli scranni opposti. Giochi sporchi, giochi di potere, chiacchiere sotto banco, uscite al fulmicotone sulla stampa: non capisce, il Pd di Manciano, che i mancianesi sono stanchi del suo modus operandi? Eppure la conferma l’ha avuta dai risultati delle scorse amministrative". Si chiamerà invece "Cittadini Protagonisti" il nuovo gruppo autonomo formato da Valeria Bruni, l’ex vicesindaca. "Non posso che esprimere il mio rammarico – ha detto in Consiglio la Bruni – per i comportamenti manifestati da ciascuno di voi. Una minoranza che insinua che io abbia simulato un malore per opportunismo, nonostante un accesso in Pronto soccorso e dichiarazioni sui rapporti inesistenti tra me e loro. Mesi di voci sulla mia permanenza in maggioranza circolavano, accompagnate da offese e bugie. Non posso affermare di essere stata perfetta, ma non ho tradito la maggioranza o gli indirizzi del gruppo a cui ho creduto, compreso il sindaco, considerato quasi un fratello".

Matteo Alfieri