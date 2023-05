Manciano Street Music Il Festival torna fra la gente

La musica del Manciano street music festival torna a risuonare anche per le strade del borgo. Dopo tre anni di stop per l’emergenza sanitaria, quest’anno il festival propone una doppia edizione nel mese di luglio. Il fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 luglio sarà dedicato alle esibizioni itineranti delle street band, mentre da giovedì 20 a sabato 22 luglio tornano i concerti sul palco del parco Mazzini con tre grandi nomi della musica e dello spettacolo italiani: Irene Grandi (20 luglio), Bobo Rondelli (21 luglio) e Neri Marcorè (22 luglio).

"Dopo i tre anni in cui il Covid ci ha i fatto, impedito di programmare e proporre esibizioni su strada – dice Michele Santinelli, direttore artistico del Festival – il 2023 vedrà di nuovo in scena band per le vie del paese, com’è nella natura della nostra manifestazione, con la possibilità di un incontro diretto con il pubblico senza filtri e barriere. Ma non abbandoniamo il parco Mazzini, teatro dei concerti su palco, e a misurarci con un doppio festival, anche su sollecitazione del Comune di Manciano, nostro partner principale. Da subito hanno creduto in noi Banca Tema, Fondazione Crf e Terme di Saturnia Natural Destination, che non ci hanno fatto mancare anche in questa edizione il loro sostegn".

"Il Comune è felice di sostenere un evento che negli anni è cresciuto, che si è trasformato e che è diventato – dicono l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi e il sindaco di Manciano, Mirco Morini – punto di riferimento anche per il ritorno economico sul territorio. Un plauso all’associazione Diego Chiti e al suo direttore artistico Michele Santinelli".

La prima parte del festival, dunque, dal 14 al 16 luglio, sarà gratuita e interamente dedicata alla versione su strada, con street band che animeranno, durante tutto l’arco della giornata, le vie e le piazze di Manciano coinvolgendo il pubblico. Otto in totale le band che si esibiranno in diversi giorni: dalla Spagna la Brincadeira, dall’Ungheria la Band of Streets, dal Benin la Eyo’nle Brassa band, mentre dall’Italia la Banda Rei, la Second line, i Le Swingeresse, la Fanfara dei Bersaglieri, e la Magicaboola.

Nel secondo week-end, invece, dal 20 al 22 luglio, spazio a tre nomi della musica leggera e dello spettacolo italiano: Irene Grandi, Bobo Rondelli e Neri Marcorè.