Manciano (Grosseto), 20 agosto 2021 - Otto partecipanti, uomini e donne, al rave party nel Viterbese, si sono staccati dal raduno abusivo per andare a fare compere completamente nudi in un supermercato di Manciano ( Grosseto). La gente ha protestato, anche per le attenzioni sul contenimento Covid e la presenza eventuale di minori. Lo si apprende oggi dall'assessore al turismo Valeria Bruni. L'incursione c'è stata nei giorni del rave. «Il danno più grave che abbiamo avuto in questi giorni - dice Bruni - è quello di immagine verso i turisti e nei confronti dei nostri concittadini. In questi giorni ci sono state segnalate otto persone nude in un supermercato e la gente è molto arrabbiata per questa disparità di trattamento tra i partecipanti al rave che hanno fatto ciò che volevano e i cittadini normali che devono rispettare le regole».

