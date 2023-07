Manciano, Maggioranza favorevole alla ricostruzione della scuola di Saturnia

La maggioranza si è espressa favorevolmente alla mozione portata dal consigliere Matteo Bartolini confermando la volontà di ricostruire per intero l’edificio scolastico di Saturnia. "Ci impegniamo – ha detto il sindaco Mirco Morini – a ripristinare l’intero complesso scolastico con un duplice intervento di recupero strutturale e con la ristrutturazione di una parte di esso. Ho sempre ritenuto fondamentale per la comunità di Saturnia ricostruire la scuola in piena sicurezza, adeguata e secondo le normative vigenti". L’edificio scolastico di Saturnia rappresenta uno dei tre poli principali dell’istituto comprensivo Pietro Aldi. "Manciano, Saturnia e Marsiliana – prosegue il sindaco – sono i tre capisaldi territoriali della formazione primaria e secondaria in un territorio che, a fronte dei circa 7200 abitanti residenti, gestisce un insediamento distribuito su oltre 372 chilometri quadrati con una densità inferiore ai 20 abitantikmq". "La mia mozione è stata presentata in totale accordo con la maggioranza – spiega Matteo Bartolini – con lo scopo di rafforzare le intenzioni della Giunta comunale e del sindaco sul ripristino del plesso scolastico. Abbiamo voluto informare i genitori dei bambini e i cittadini di Saturnia che sono molto legati alla scuola, in merito all’impegno che questa amministrazione si prende nei confronti di tutti smentendo quindi le affermazioni ingannevoli sulla ricostruzione e ristrutturazione dell’edificio che la minoranza ha l’abitudine di dare ai cittadini".