Manciano insignita del prestigioso titolo di Città del formaggio

E’ stata consegnata nella sala del Consiglio comunale la targa "Manciano città del formaggio". L’evento è stato accompagnato da una cerimonia e la consegna è avvenuta da parte dell’Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi Onaf. Manciano è stato individuato dall’Onaf come unico Comune in Toscana culturalmente ed economicamente sede di produzioni casearie e di eventi promozionali per il settore, identitari nel contesto sociale. La delegazione Onaf Siena-Arezzo, presieduta da Andrea Maggi ha proposto Manciano al Consiglio direttivo nazionale per l’attribuzione del titolo "Città del Formaggio" per il 2023-2024. "Siamo onorati per questo titolo – ha commentato il sindaco Morini – e Manciano, che attualmente è l’unico Comune toscano ad aver ricevuto la targa, si impegnerà a organizzare nell’anno di nomina e poi con continuità negli anni successivi eventi aperti al pubblico, legati ai formaggi". "Ringraziamo l’Onaf – ha affermato l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi – che ha creduto nella nostra realtà territoriale e che ha realizzato un pannello segnaletico turistico per esterni per identificare il nostro borgo con il formaggio e con le realtà produttive del territorio". "Manciano è il comune della Toscana con il più alto numero di ovini allevati – ha spiegato il delegato Onaf Siena-Arezzo Andrea Magi – anche e soprattutto grazie alla presenza del Caseificio Sociale di Manciano che raggruppa 220 allevatori soci e che da oltre 60 anni svolge la propria attività". "L’amministrazione – ha specificato il presidente del Caseificio sociale di Manciano Carlo Santarelli – in collaborazione con il caseificio ha aderito a una iniziativa che ha previsto la consegna a ogni ristoratore di un pacco contenente diverse qualità di formaggi prodotti dal caseificio per essere offerti gratuitamente come degustazione ai clienti".