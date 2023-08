Manciano in lutto per Antonio Sbrulli

Manciano in lutto per la morte di Antonio Sbrulli. Aveva 64 anni e e lottava da tempo con una brutta malattia che lo aveva debilitato molto. Anima del Manciano calcio, Antonio Sbrulli (figlio dello storico giocatore e poi allenatore della società biancorossa, Fosco Sbrulli) è morto nella tarda serata di mercoledì. Una figura estroversa e divertente della comunità Mancianese alla quale tutti hanno sempre voluto bene. Persona simpatica e con la battuta sempre pronta, anima della società del Manciano calcio, di cui era da sempre un collaboratore integerrimo ed un grande tifoso. Era lui uno dei dirigenti accompagnatori dalla prima squadra alle giovanili ovunque giocassero. Manciano perde così una figura particolare per la sua semplicità e allegria sempre manifestata con tutti. In queste ore un fiume di messaggi e video postati sui social da parte di tanti mancianesi per salutare Antonio anima buona e divertente del paese.