Manciano in lutto, morto Gileo Galli

Paese e la comunità mancianese in lutto per la morte di Gileo Galli, padre dell’ex sindaco Rossano Galli. Aveva 90 anni e da tempo era malato. Gileo Galli era conosciutissimo in tutta la Maremma per la sua passione nel raccontare storie: 8 i libri pubblicati che trattano di personaggi schietti e forti, indomabili come la Maremma, la terra che tanto amava. Storie di famiglie contadine che avevano nel rispetto il primo caposaldo della vita. Per tutti: anziani, figli, mogli anche per gli animali. Nato e cresciuto a Manciano, ha vissuto tutta la sua vita con Fortunata Ficulle, la moglie, da cui ha avuto Rossano, ex sindaco di Manciano per due legislature. Dipendente del Comune di Manciano prima come operatore ecologico e poi come agente della Municipale, aveva una grande passione che era la politica. E’ stato segretario del Pci per molti anni ed è stato anche uno dei soci fondatori dell’Arci di Manciano, il circolo nel cuore del paese di cui andava molto orgoglioso. La salma è stata esposta alla Cupolina a Manciano e oggi alle 10 ci sarà l’ultimo saluto. La salma di Gileo Galli sarà cremata come era nella sua volontà.