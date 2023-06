Mancano quasi 100 infermieri nell’Asl Sud Est. "Ma l’azienda ha investito"

Sul problema della carenza di personale sanitario abbiamo parlato anche Nicola Draoli presidente dell’Opi (Ordine delle professioni infermieristiche).

C’è davvero questa carenza?

La carenza di personale infermieristico esiste, riguarda l’Italia e buona parte dell’Europa".

E sul nostro territorio?

"A livello nazionale si stima un bisogno di circa 70mila unità, anche sui progetti del Pnrr; ma nella nostra provincia siamo avvantaggiati rispetto ad altre realtà, perché l’Asl ha investito, prima del Covid, nell’infermieristica territoriale, andando a coprire quindi un settore che in molte altre aree del Paese è assai indietro. Per i sindacati abbiamo bisogno di circa 80-100 unità per le tre aree dell’Asl. Da Ordine dobbiamo aggiungere che l’eventuale carenza, però, dipende dai vari servizi che vogliamo mantenere: gli infermieri non sono solo nei reparti, ma anche in tanti processi trasversali che l’Asl ha avviato e la stima potrebbe quindi non basarsi solo sul turn over. Per avere una visione oggettiva dobbiamo capire quali servizi si intendono implementare e mantenere.

Quali i settori più in difficoltà?

"Più o meno ogni settore ha una sua carenza ma la difficoltà della nostra provincia riguarda più la zona geografica: le maggiori carenze le hanno le aree più decentrate, perché gli infermieri quando possono scelgono la zona di Grosseto. Servono, dunque, soluzioni che vadano oltre il mero concorso, magari individuando incentivi diversi, in concorso con l’Asl e con i Comuni, che portino un infermiere a scegliere una zona periferica".

Perché carenza di infermieri?

La professione è sempre meno appetibile. Il corso di laurea di Grosseto sta coprendo tutti i posti messi a bando e rispetto al tasso di abbandono, (in Italia è il 25%), abbiamo numeri più bassi, sicuramente perché studiando in un polo distaccato gli studenti sono più seguiti. Al momento abbiamo tra i 110-120 aspiranti infermieri iscritti ai 3 anni di corso, ma i giovani oggi non scelgono necessariamente il pubblico e la propria zona di residenza e quindi non sono numeri da immaginare tutti sui turn over. Spesso, infatti, si privilegia un luogo dove fare carriera o specializzarsi".