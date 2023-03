Manca manodopera Nelle campagne c’è domanda di lavoro Il 50% sono stranieri

I lavoratori extracomunitari stagionali che arriveranno in Toscana e di conseguenza anche in Maremma con il decreto flussi non saranno sufficienti a coprire la necessità di forza lavoro delle aziende agricole regionali. E’ quanto afferma Coldiretti Toscana in riferimento alle domande presentate a partire dal 27 marzo in base al Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) di programmazione transitoria dei flussi. In Toscana sono previsti circa 2.000 ingressi ma le domande da parte delle aziende di manodopera stagionale saranno il doppio. "Le quote stimate per la Toscana non sono sufficienti per coprire il fabbisogno della nostra agricoltura che necessità di più manodopera. – spiega Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana e delegato provinciale di Grosseto –. L’agricoltura può dare risposte in termini occupazionali ma serve regolarità nel garantire un livello adeguato di manodopera stagionale insieme a regole certe per non ritrovarsi, ogni anno, a ridosso delle campagne agricole senza la forza lavoro necessaria per raccogliere i prodotti agricoli. Per questo serve un decreto flussi aggiuntivo, previsto peraltro dalla legge, ma è importante anche il nuovo sistema di prestazioni occasionali introdotto nella Manovra dal Governo e sostenuto da Coldiretti che porta una rilevante semplificazione burocratica per facilitare l’avvicinamento dei cittadini...