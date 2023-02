Mamma, babbo, accordiamoci"

Ci siamo confrontati in classe su quanto usiamo i videogiochi ed abbiamo scoperto che tanti di noi trascorrono diverse ore del proprio tempo libero alla console. Le motivazioni sono varie: alcuni lo fanno per puro divertimento; altri per semplice noia, come modo per trascorrere il tempo oppure per incontrare gli amici online; altri ancora perché non si sentono completamente compresi dai genitori o dai coetanei, preferendo rifugiarsi in una realtà virtuale piuttosto che cercare l’abbraccio fisico di una persona cara. Abbiamo esperienza degli effetti positivi del gioco, spesso infatti giocando creiamo quello che vogliamo, stimolando la nostra creatività e fantasia, oppure agiamo velocemente, prendendo decisioni immediate. D’altra parte quando giochiamo tanto tempo ci fanno male gli occhi e a volte rispondiamo male e siamo aggressivi. La soluzione che abbiamo trovato insieme è di concordare con i nostri genitori un tempo da riservare ai videogame, rispettando l’orario e a volte giocare con loro per poi smettere e dedicarci a qualcosa di altrettanto divertente e stimolante.