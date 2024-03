Maltrattamenti al Falusi: "Segnalazione partita da noi. La nostra struttura è sana"

"La direzione e la presidenza dell’Istituto Falusi hanno svolto un ruolo fondamentale per l’avvio delle indagini che hanno portato agli arresti domiciliari di un operatore sociosanitario che lavorava nella struttura". Iniziano così il sindaco Marcello Giuntini, la presidente Francesca Mucci e il direttore Renato Vanni riguardo all’arresto di Alessandro Bernardini, 36 anni, adesso sospeso dal lavoro. Abbiamo ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni, finalizzate a tranquillizzare gli ospiti della struttura ed i loro familiari – aggiungono – Tutto è iniziato negli ultimi mesi del 2023 quando, a margine di una giornata di formazione per il maggior benessere degli ospiti, la direzione del Falusi ha ricevuto una segnalazione di un possibile caso di maltrattamento su alcuni ospiti particolarmente fragili, in quanto incapaci di intendere e di volere, alcuni addirittura privi di familiari. Sulla base di questa segnalazione, la Direzione e la Presidenza hanno immediatamente informato i Carabinieri". "Le autorità competenti hanno quindi svolto le indagini che hanno portato al fermo di un operatore. – proseguono Mucci e Vanni – L’istituto Falusi ha fornito sin da subito la più totale collaborazione all’autorità giudiziaria. E’ doveroso precisare che non sono stati rilevati altri e diversi fatti circa la vita delle Ra-Rsa dell’Istituto Falusi, rispetto a quanto osservato nel caso specifico". "Rammentando il fatto che sono ancora in corso le indagini, nelle more delle quali qualunque considerazione definitiva sarebbe del tutto prematura – commenta il sindaco Marcello Giuntini – ringrazio la presidente Mucci e il direttore Vanni per il comportamento tenuto, che dimostra come il sistema di controllo dell’Istituto Falusi sia efficace ed efficiente, di fronte a questi rischi che purtroppo esistono nelle residenze assistite, come negli asili e più in generale nei confronti della non autosufficienza. Il livello di attenzione è massimo in questa struttura a difesa del servizio e a tutela delle persone".