Maltempo e soccorsi: "Le prime due ore sono fondamentali e tempi morti da azzerare"

In questi ultimi giorni il maltempo ha fatto da padrone anche in Maremma. Alcuni eventi sono stati disastrosi per i territori come – ad esempio – quelli del comune di Civitella Paganico. Ma la provincia è stato interessata tutta. Fondamentali l’intervento e l’impegno dei vigili del fuoco per soccorrere le persone in difficoltà e ripristinare le condizioni di sicurezza laddove acqua, fango e vento l’avevano pregiudicata. Abbiamo fatto il punto della situazione con il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l’ingegner Roberto Bonfiglio.

Comandante, sono terminati questi giorni di pioggia intensa, ce li racconti.

"Ho ricevuto una telefonata dal sindaco di Civitella Paganico all’inizio dell’emergenza, che mi ha segnalato due persone anziane da evacuare perché avevano quasi 30 centimetri d’acqua in casa, infatti abbiamo attivato anche l’anfibio perchè la superstrada che collega Grosseto a Siena non era percorribile in entrambi i sensi: è stato necessario l’intervento del personale del Distaccamento di Arcidosso e dei sommozzatori della Regione in addestramento ad Ansedonia. Abbiamo anche richiamato ulteriore personale e i dispositivi di soccorso sono stati potenziati in pochissimo tempo. Poi, però, la bomba d’acqua si è spostata su Orbetello quindi ci siamo riorganizzati lì visto che c’era un ristorante allagato, piante cadute, facendo fronte anche ad un guasto di un mezzo, rimesso in servizio subito grazie al lavoro dei vigili. Durante gli interventi a Paganico abbiamo recuperato 5 persone tra cui un automobilista, un motociclista. Abbiamo ricevuto anche la telefonata di un uomo da un hotel nei pressi di Paganico, aveva paura che la sua auto fosse portata visti i 50 centimetri di acqua, poi però si è spostato e non è stato rintracciabile per mezz’ora. Avevamo paura fosse stato portato via dall’acqua, ma lo abbiamo rintracciato mettendoci in contatto con la figlia, infatti era con lei. Per noi è una grande preoccupazione, perché un ipotetico travolgimento le acque alluvionali arrivano veloci".

Con piogge intense.

"Esatto. In provincia di Grosseto sono caduti 60 millimetri d’acqua all’ora, in altre zone ne sono caduti anche 100".

Sono cambiati gli scenari d’intervento negli anni?

"Adesso le bombe d’acqua sono più frequenti e la pluviometria è aumentata. Il nostro territorio è interessato dal rischio idrologico, piogge incessanti ed altamente cospicue possono causare frane come è accaduto a Scansano".

Qual è il rischio più elevato di un soccorso in caso di piogge intense o alluvione?

"Per un operatore il rischio che viene molto sentito ultimamente è la valutazione dello scenario. Il soccorritore deve evitare di trasformarsi in vittima da soccorrere. Sono fondamentali le prime due ore per salvare persone, i tempi morti devono essere ridotti a zero e conta tantissimo la task force. Nel caso dell’emergenza nella zona di Paganico, ad esempio, sono state fondamentali Polizia municipale e Polstrada per la chiusura del tratto verso Siena. Non è stato necessario il centro coordinamento soccorsi (strumento convocato dalla Prefettura) perchè abbiamo aumentato le risorse".

Lei li ha sempre chiamati così, i ’miei’ Vigili del fuoco. Quanto sono importanti e qual è la caratteristica più importante che devono avere?

"Il personale è alla base di tutto. Siamo una famiglia e una squadra dove c’è bisogno di fiducia reciproca. Il vigile del fuoco deve avere un’ottima manualità. Grosseto è un fiore all’occhiello in Toscana anche per le officine, con un servizio autorimessa munito di personale che lavora nella gestione dei nostri mezzi e nel soccorso".

In questi giorni le sirene sono partite spesso in soccorsi ma, è risaputo, il vigile del fuoco "salva la vita agli altri, il resto conta poco".