Maltempo e polemiche. Interrogazione di Pizzichi: "Da Benini solo promesse"

La bomba d’acqua che ha colpito una settimana fa la città di Follonica ha lasciato strascichi. Non solo nei danni reali a garage e abitazioni private, ma anche nelle infrastrutture pubbliche. Il Comune proprio in questi giorni sta effettuando una ricognizione precisa per valutare e fare una prima stima dei danni effettivi alle persone. Daniele Pizzichi, consigliere di minoranza, ha deciso proprio ieri di presentare un’Interrogazione per sapere quali sono le intenzioni del Comune in merito ad interventi anti-allagamento nella zona industriale. "Visto l’ultimo temporale che ha nuovamente causato enormi allagamenti in città soprattutto nella zona industriale – inizia Pizzichi – quali sono le contromosse del Comune? L’area industrialeartigianale della città ha bisogno da anni di interventi risolutivi per mettere fine all’annoso problema degli allagamenti – ha aggiunto – Visti gli ennesimi appelli lanciati da Cna e Confartigianato che mi sembra siano ancora una volta caduti nel vuoto".

Pizzichi prosegue: "Sono ormai dieci anni che l’attuale sindaco Andrea Benini promette interventi risolutivi per risolvere il problema degli allagamenti nella zona industriale. Basta andare a rileggersi parte del suo programma elettorale del 2014 quando prometteva interventi che puntualmente non sono stati effettuati". Nell’Interrogazione Pizzichi, che pretende la risposta scritta, chiede come "l’amministrazione comunale intende risolvere il problema degli allagamenti nella zona industriale una volta per tutte o se preferisce continuare a prendere in giro la città con le solite promesse non mantenute in vista della campagna elettorale – chiude Pizzichi – In caso di risposta affermativa chiedo quali sono le soluzioni che l’amministrazione comunale ha individuato per risolvere il problema degli allagamenti in zona industriale, quali sono le tempistiche per arrivare ad una soluzione del problema e se è previsto un cronoprogramma dei lavori e – chiude – se l’amministrazione comunale, indipendentemente da un possibile intervento della regione Toscana, abbia o meno intenzione di stanziare fondi propri di bilancio per risarcire le attività danneggiate anche attraverso una sospensione delle tasse che sarebbe auspicabile e fattibile come è stato in altre realtà".