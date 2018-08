Grosseto, 14 agosto 2018 - Maltempo in varie zone della Toscana (dove c'è l'allerta arancione per temporali fino alla mezzanotte di oggi 14 agosto). In particolare il matempo si è abbattuto sul Grossetano. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti questa notte a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona. In totale sono stati effettuati una decina di interventi rilevando diversi danni materiali, fortunatamente senza coinvolgere persone.

In particolare una bomba d'acqua ha interessato Marina di Grosseto, dove si è completamente allagato un campeggio ed un grosso pino si è abbattuto sfiorando un camper e un'auto. In un incidente stradale probabilmente avvenuto per il maltempo, ad Ansedonia, un' autovettura ha sfondato un muro di recinzione.

Fino a mezzanotte del 14 agosto è allerta arancione in tutta la Toscana.

Maltempo anche su Capalbio (Grosseto) con allagamenti sul reticolo stradale rurale tra la collina e il mare. Solo ore dopo è stata ripristinata la percorribilità nelle strade comunali di Macchiatonda, Barucola, Emilia, Legaccioli: erano state invase da acqua, fango, rami e alberi caduti. "Grazie ai volontari della Racchetta - scrive il sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, su Fb -, ai vigili del fuoco ed al personale del Comune che si è messo al lavoro nonostante il giorno pre-festivo". A Manciano (Grosseto) sono caduti nella notte otre 50 millilitri di pioggia. Interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami e alberi pericolanti. Un cornicione si è staccato da un palazzo ed è stato necessario transennare l'area per il rischio di ulteriori crolli.

La tempesta di fulmini che si è abbattuta coi temporali nel Grossetano ha perfino causato due interruzioni al concerto di Piero Pelù, che ieri sera si esibiva sul palco di Festambiente a Ripescia. Nella zona il temporale ha causato un black-out prolungato e in queste circostanze anche il concerto dell'artista fiorentino ha risentito dei disagi dovuti alle scariche elettriche e alla pioggia. Tuttavia nonostante gli stop forzati, il cantante ha portato a termine la sua performance.

PORTOFERRAIO, ISOLA D'ELBA - I Vigili del Fuoco del Comando di Livorno distaccamento di Portoferraio sono intervenuti a Portoferraio, all'Hotel Park Napoleon, per la messa in sicurezza di un grosso albero colpito da un fulmine durante un temporale. La scarica elettrica ha lesionato in modo irreparabile il fusto per l'intera sua altezza e si è reso quindi necessario, a tutela dell'incolumità delle persone, abbattere la pianta. L'operazione si è dimostrata alquanto complessa in considerazione delle dimensioni dell'albero.

SIENA - A Siena la prova del Palio è stata annullata a causa del maltempo.