Malori i spiaggia Gravi due turisti

Doppio intervento ieri per il personale del "118" che hanno soccorso due persone per poi trasferirle in ospedale in condizioni preoccupanti.

Il primo soccorso intorno alle 10 per una turista di 66 anni colta da malore nel tratto di spiaggia libera in località "Osa". La donna ha prima accusato un forte dolore e poi ha perso i sensi , probabilmente a causa di una crisi cardiaca. I primi ad intervenire sono stati alcuni bagnanti che, contemporaneamente, hanno allertato i soccorsi. La donna è stata stabilizzata e poi trasferita con l’eliambulanza "Pegaso" nell’ospedale Misericordia. Una crisi cardiaca resta l’ipotesi più probabile e le sue condizioni sono apparse gravi.

Il secondo intervento, invece, è delle 11.30 a Castiglione della Pescaia dove un uomo di 72 anni, mentre faceva il bagno, ha rischiato di annegare. Soccorso in spiaggia e portato al "Misercordia" e anche in questo caso le condizioni erano preoccupanti.