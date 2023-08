Malore durante l’immersione in mare: sub portato in ospedale

Isola del Giglio (Grosseto), 9 agosto 2023 – Paura in mare, nelle acque di fronte all’Isola del Giglio, dove un sub di 55 anni è stato colto da malore nel primo pomeriggio di oggi 9 agosto mentre stava effettuando un’immersione. L'episodio è accaduto nei pressi del Molo Verde.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era sceso sott'acqua per effettuare una immersione quando ha cominciato ad accusare dei problemi. Sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e l'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni sono critiche ma il sub non sarebbe in pericolo di vita.