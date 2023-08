Malore per un sub di 55 anni a Isola del Giglio: trasferito in ospedale con Pegaso Un sub di 55 anni è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale Misericordia di Grosseto per essere sottoposto a terapia iperbarica dopo aver accusato un malore durante un'immersione all'Isola del Giglio. Fortunatamente, le sue condizioni non destavano preoccupazioni.