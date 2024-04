Malore in strada, muore noto ex marittimo

Si è accasciato per la strada per un malore, inutili i soccorsi.

Se n’è andato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16 a Porto Santo Stefano, Giuseppe Solari, detto Pino, ex marittimo in pensione, classe 1944.

Tutto è successo nel centro abitato, in via Spaccabellezze, a due passi da via Roma, una delle vie principali del paese. Probabilmente un infarto ha portato via l’uomo, nonostante i soccorsi del 118 e della Confraternita di Misericordia che hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’ultimo. Non c’è stato nulla da fare: l’elisoccorso Pegaso, atterratosul terreno del campo sportivo, è ripartito alle 17 senza poter compiere il suo intervento. Solari lascia la moglie Renza e i figli Giorgio e Maddalena.

In molti lo ricordano come una persona buonissima, stimato e ben voluto da tutti. Un pensiero condiviso anche ai suoi ex collegh, alcuni dei quali accorsi ieri non appena saputo del malore che aveva colto il loro amico. L’uomo ha accusato il malore improvviso mentre si trovava nei pressi della sua abitazione: aveva appena parcheggiato la sua auto e si stava dirigendo a casa dalla moglie. Alle condoglianze della comunità alla famiglia si uniscono anche quelle della redazione de La Nazione.