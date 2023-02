Malore a Giannutri, salvato

Un uomo di nazionalità straniera è stato soccorso nella tarda mattinata di ieri sull’isola di Giannutri dove si trovava per lavoro. Colto da un improvviso malore, l’uomo è stato soccorso dal personale del presidio della Croce rossa presente sull’isola che ha attivato anche il sistema di emergenza per il suo trasferimento. Una motovedetta della Guardia costiera è quindi giunta al molo e lo trasferito a Porto santo Stefano dove poi è stato preso in consegna da un’ambulanza della Cri che lo ha accompagnato nell’ospedale di Orbetello dove è stato ricoverato per essere sottoposto ad accertamenti.