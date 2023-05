"Malaria e Maremma" Oggi l’incontro con gli esperti

Per il ciclo di incontri sul tema "Malaria e Maremma", organizzati da Fondazione Polo Universitario Grossetano, L’associazione Rotariana "Carlo Berliri Zoppi" e Asl Sud-Est, oggi alle 17 all’aula delle Colonne della Fondazione Polo Universitario si parlerà de "La legge come antimalarico: provvidenze istituzionali nella storica lotta all’endemia e nella attuale sorveglianza antiepidemica". Relatore sarà Daniela Boccolini dell’Istituto Superiore di Sanità; modererà e coordinerà Umberto Carini. "L’Italia, dopo una lunga storia di endemia malarica è stata considerata ufficialmente libera da questa malattia nel 1970, passando quindi dalla sorveglianza della malaria autoctona a quella d’importazione, con numeri sempre crescenti – spiega la dottoressa Boccolini –. L’Anopheles labranchiae è stata la zanzara maggiormente coinvolta nella trasmissione della malaria nel nostro Paese, specie ancora presente soprattutto lungo le pianure costiere e nelle grandi isole. Quest’Anopheles ha capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali colonizzando diverse raccolte d’acqua anche derivanti dalle attività dell’uomo e in alcune aree rurali".