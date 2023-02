Mailinin trionfa nella finalissima allo "Scriabin"

Ha 21 anni, è russo. Valentin Mailinin ha vinto il Premio internazionale pianistico "Scriabin" 2023 conquistando la giuria con una settimana di prove ad altissimo livello e un’impeccabile esecuzione del "Piano Concerto opera 20" di Scriabin in finale. L’edizione numero 25 della rassegna ideata e diretta da Antonio Di Cristofano, organizzata dall’associazione musicale Scriabin presieduta da Luigi Mansi, si è chiusa con la tradizionale serata finale al Teatro degli Industri. Ecco tutti i verdetti: primo premio a Valentin Malinin (borsa di studio di 9mila euro con targa, diploma e concerti, offerti dal Rotary Club e dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi); secondo premio a Stanislav Korchagin (Russia, 29 anni; borsa di studio di 4.500 euro con targa e diploma offerti dalla Fondazione CR Firenze); terzo premio a Xuhua Yun (Cina, 18 anni; borsa di studio di 2.500 euro con targa e diploma offerti dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano); premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin a Valentin Malinin (borsa di studio di 1.000 euro con diploma, offerta dal direttore artistico Antonio Di Cristofano); premio speciale del pubblico a Stanislav Korchagin (borsa di studio di 500 euro con diploma offerta da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti). Valentin Malinin è nato nel 2001 a Nizhniy Novgorod ed è allievo della Scuola centrale di musica al Conservatorio statale "Tchaikovsky" di Mosca. Ha già vinto numerosi concorsi pianistici internazionali e ora aggiunge al palmares personale anche il Premio internazionale Scriabin. "La venticinquesima edizione del Premio è stata un grande successo – dichiarano il presidente dell’Associazione musicale Scriabin, Luigi Mansi, e il direttore artistico Antonio Di Cristofano – e i verdetti della giuria rispecchiano il valore e il talento dei partecipanti, decisamente di grande livello. È stata una settimana di grande musica, che ha fatto registrare un ottimo successo di pubblico. È la dimostrazione che questa rassegna, oltre ad aver conquistato e mantenuto nel tempo un ruolo importante tra i più prestigiosi concorsi internazionali, rappresenta ormai un evento irrinunciabile anche per tutta la nostra comunità".