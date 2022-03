Maiano, la commemorazione Il ricordo degli undici martiri

Si è tenuta ieri a Maiano Lavacchio la commemorazione della strage avvenuta il 22 marzo 1944 nella piccola scuola di questa località sospesa tra le campagne di Grosseto e Magliano in Toscana.

Gli undici giovani morti, detti i ’Martiri di Istia d’Ombrone’ perché buona parte di loro proveniva dalle campagne circostanti la frazione, furono sommariamente uccisi per aver rifiutato l’arruolamento nelle fila della Repubblica Sociale. Una tragedia che ha spezzato undici vite innocenti che cercavano di sottrarsi alla leva forzata e che soprattutto, semplicemente, si opponevano alla guerra.

Durante l’inverno 1943-1944, infatti, diversi renitenti alla leva, a seguito del mancato arruolamento alla chiamata nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana, si rifugiarono nell’area collinare attorno a Istia d’Ombrone per sfuggire alle milizie repubblichine; di tanto in tanto, alcuni di essi facevano ritorno nel paese per fare rifornimento di generi di prima necessità. L’intero gruppo, fondando i propri principi sul pacifismo, non scelse neppure la strada dell’arruolamento tra i Partigiani che, paradossalmente, avrebbe dato loro più garanzie rispetto al contesto in cui si erano venuti a trovare.

Proprio in periodi come quello che stiamo vivendo, con la guerra che torna anche in Europa, ricordare queste vittime diventa ancora più fondamentale e se ne comprende ancora meglio il valore.

I due fratelli Matteini, coinvolti nella strage di Maiano Lavacchio, hanno scritto su una lavagna l’addio alla propria madre che era stata allontanata dagli esecutori prima di poter dare l’ultimo saluto ai figli: "Mamma Lele e Corrado un bacio".

Questa lavagna, che si trova ormai da anni nell’ufficio del sindaco di Grosseto, reca ancora oggi quel doloroso messaggio.

Una scritta vergata all’interno di una scuola, luogo di vita e di cultura, che deve continuare a rappresentare un monito per le generazioni future che anche quest’anno, purtroppo, a causa delle note restrizioni per la prevenzione del contagio da covid, non hanno potuto partecipare.

In qualità di organizzatrice della cerimonia, l’amministrazione comunale di Grosseto "ringrazia Anpi, Isgrec, il Comune di Magliano, il Comune di Cinigiano, il Comune di Scansano, la Provincia di Grosseto, il prefetto e il questore, che da sempre si impegnano per mantenere viva la memoria e che anche questa volta sono intervenuti a ricordare quanto sia attuale e necessario custodire il valore dell’articolo 11 della nostra Costituzione: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".