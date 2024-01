Sono diversi i comportamenti virtuosi da seguire che il presidente nazionale di Confconsumatori Marco Festelli suggerisce per non incappare in spiacevoli sorprese.

"Mai rispondere al teleselling e mai fidarsi delle offerte telefoniche che vanno valutate concretamente – inizia l’avvocato grossetano –. Inoltre mai comunicare via telefono pod o pdr di luce e gas perché i furbetti del teleselling possono così concludere uno o più contratti a nostra insaputa, inoltre sempre meglio chiedere preventivi di persona presso i punti vendita delle società energetiche". C’è anche chi preferisce non affidarsi a nessuno e fidarsi del proprio istinto. "Per il fai da te – aggiunge Festelli – è bene ricordare che i siti di comparazione nascondono società di brokeraggio che hanno interesse economico alla conclusione del contratto. L’unico portale pubblico di comparazione è quello istituito da arera https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/".

Infine le sedi territoriali Confconsumatori ed il portale on line dell’associazione sono strutturate "per rendere informazioni utili al fine di districarsi nelle giungla delle tariffe".