Magliano in Toscana (Grosseto), 3 giugno 2020 - Due persone sono rimaste ferite a seguito di un tamponamento tra due auto avvenuto sulla Statale Aurelia al chilometro 165,500 in direzione Nord a Magliano di Toscana e la corsia di marcia è stata chiusa. Lo riferisce Anas precisando che il traffico è momentaneamente deviato sulla corsia di sorpasso.

Per ripristinare il transito in piena sicurezza sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le forze dell'ordine per le attività di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viabile.