Magliano Comune Aperto "Dal Piano strutturale la spinta verso il futuro"

Ha dovuto interrompere il suo mandato un anno fa, adesso ci riprova. Diego Cinelli è il candidato sindaco della lista civica Magliano Comune Aperto.

Per quale motivo ha deciso di ricandidarsi?

"Ho deciso di ricandidarmi per portare avanti il lavoro interrotto con le mie dimissioni e perché durante i quattro anni passati abbiamo attraversato la pandemia, che ha rallentato l’attività amministrativa. Sono stato anche sollecitato da numerosi cittadini del comune di Magliano che mi hanno chiaramente detto che se non avessi deciso di correre avrebbero disertato le urne".

Quali sono i principali punti del suo programma?

"E’ prioritario approvare gli strumenti urbanistici, piano strutturale e piano operativo, che rappresentano la vita e il futuro del Comune. Con questo atto si disegnerà la Magliano del futuro e dunque dovremo essere accorti nelle scelte, accogliendo richieste di cittadini, imprenditori e studi professionali. Puntiamo sulla sostenibilità ambientale, sull’efficientamento e sulle comunità energetiche, dunque contenendo i costi dell’amministrazione e andando incontro alle necessità energetiche dei cittadini".

Cos’è che oggi non va nel comune?

"Dobbiamo migliorare la viabilità rurale e far partire operativamente il Consorzio Unico delle Strade Vicinali. Un capitolo a parte sono le strade provinciali e dobbiamo far pressione sull’ente per migliorarle. Tra queste la strada dell’Aquilaia che collega l’Amiata al mare e con tratti che hanno il limite a 30 chilometri orari".

La sua è una lista civica nel senso che i partiti si sono messi da parte?

"La mia è una lista civica, con i partiti che la sostengono. Al suo interno ci sono persone che hanno un’appartenenza e altre che non la hanno. Queste passano in secondo piano rispetto a quello che è l’obiettivo del governo del territorio che rimane il nostro faro".

Ci descriva brevemente la sua lista.

"La lista è composta da 4 donne e 7 uomini, tutte persone che lavorano sul territorio, nel mondo turistico, agricolo, amministrativo e della cooperazione. La nostra stella polare è il bene del comune di Magliano e dei suoi cittadini".

Quale messaggio vuole mandare agli elettori?

"Chiedo a tutti i cittadini di pensare a quanto io ho fatto in questi anni, non solo nei lavori pubblici, ma anche come persona e nel rispetto del programma elettorale. Chiedo ai cittadini di votarmi per ripartire laddove la macchina amministrativa aveva interrotto la sua attività, perché ci sono ancora tante cose da fare e risorse da impiegare, penso alla ristrutturazione delle Mura di Magliano, costruire una struttura idonea per l’asilo nido, dare impulso ai lavori che si sono fermati, intercettare le risorse del Pnrr. Il nostro è un programma semplice, che non fa promesse faraoniche e che ricalca la mia persona, che è pratica, determinata e che rispetta sempre la parola data".